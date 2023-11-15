Реорганизация службы скорой помощи пошла не по плану.

В Селивановском районе бригады скорой помощи выезжают на вызовы в странных условиях – в конце октября фельдшеры написали заявление об увольнении из ЦРБ, их должны были реорганизовать в Муромскую станцию скорой медицинской помощи, но всё начальство молчит. Об этом рассказали в СМИ.На данный момент документы о новом трудоустройстве не подписаны. С 31 октября сотрудники работают неофициально. А произошло это, по словам фельдшеров, под давлением со стороны Артёма Осипова – бывшего регионального Минздрава – и руководства больницы. Так, сейчас четыре человека принимают звонки, ещё 11 выезжают к больным.Кроме того, вчера, 14 ноября, поступила информация, что руководство ЦРБ отозвало у сотрудников скорой помощи допуск к сильнодействующим противосудорожным и наркотическим препаратам. То есть, как пояснили выездные фельдшеры, если у кого-то случится инфаркт миокарда, то помочь в полном объёме этому человеку будет нечем.Такая ситуация возникла из-за организационных просчётов регионального Минздрава. В затруднительном положении находятся не только сотрудники бригад скорой помощи, но и руководство Муромской станции. Когда этим займутся сверху – неизвестно.