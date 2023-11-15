Мошенники перепродавали билеты учреждений культуры на сайтах-двойниках и через колл-центр...

Мошенники перепродавали билеты учреждений культуры на сайтах-двойниках и через колл-центр Владимира.Как сообщает ТАСС, преступная группа занималась продажей билетов в театры с поддельных сайтов. Таким образом она нанесла ущерб российским учреждениям культуры на сумму 9 млн рублей.Об этом сказано в материалах дела, которые были оглашены в Тверском суде Москвы, где проходят слушания.По версии обвинения, через поддельные сайты мошенники продавали билеты (в Мариинский, Большой и Малый театры, например) по завышенным ценам, вводя в заблуждения покупателей и похищая их деньги.«… Дело неоднократно откладывалось по разным причинам, в итоге рассмотрение по существу началось в январе 2023 года. На данный момент проходит исследование доказательств обвинения", - отметили в суде.В «схему» были вовлечены около 150 человек. В их числе IT-специалисты, сотрудники кол-центров, курьеры, программисты, менеджеры по рекламе, системные администраторы и др.Продажа билетов проходила через кол-центры Владимира и Москвы. Деньги злоумышленники выводили на расчетные счета подконтрольных организаций, зарегистрированных на номинальных руководителей, а затем «переводили» их в наличный денежный оборот и распределяли между собой.В данный момент, как сообщает ТАСС, работа сайтов, через которые проходила незаконная продажа билетов, прекращена.Фото: pxfuel.com