Победители акции #ВыбираемВместе2023 могут обменять призовые баллы на поощрения до 14 декабря.

Победители акции #ВыбираемВместе2023 могут обменять призовые баллы на поощрения до 14 декабря.В 2023 году победителями акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов" стали 2,3 миллиона москвичей. Розыгрыш проводился среди тех, кто с 8 по 10 сентября участвовал в электронном голосовании на выборах мэра столицы и депутатов 13 муниципальных образований.Многие победители уже активировали призовые коды и получили поощрения в виде промокодов и скидок от партнеров акции. Сделать это можно до 14 декабря включительно. Неиспользованные баллы аннулируются.В этом году к акции присоединилось более 200 партнеров: магазины продуктов, одежды, товаров для дома, театры, рестораны, музеи, благотворительные организации и другие.Например, рестораны принимают выигрыш в качестве оплаты счета и готовы дополнительно угостить своими фирменными блюдами и напитками. В акции участвуют как сетевые заведения, так и места с авторской кухней.Победители акции могут оплатить промокодами покупки в продуктовых супермаркетах и магазинах одежды. Многие из партнеров программы предоставляют дополнительные бонусные баллы за покупки.Победители акции #ВыбираемВместе2023 совершили более миллиона покупок с использованием призовых баллов. Вся информация о программе, партнерах и сроках проведения доступна на .Напомним, что проголосовавшие дистанционно могли выиграть одну, три или пять тысяч призовых баллов. Один балл равен одному рублю. Тысячу баллов гарантированно получили те, кто принял участие в электронном голосовании впервые, но не вошел в число победителей.