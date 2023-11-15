Муромская школа №20 вышла в призеры Всероссийского конкурса Безопасная дорога -...

Муромская школа №20 вышла в призеры Всероссийского конкурса "Безопасная дорога - детям".Соревновались почти три с половиной тысячи педагогов, учеников из всех регионов России и почти две тысячи творческих проектов. Наши земляки завоевали бронзовые награды. В 20 школе Мурома есть своя школа безопасности "Светофорчик". Юные участники дорожного движения знают, где и когда можно переходить дорогу, какие существуют дорожные разметки и виды перекрестков. Наставник ребят - учитель ОБЖ Юрий Калинин, который больше 30 лет проработал в ГАИ. И многие ученики хотят пойти по его стопам.Егор Калинин, ученик 6 "А" класса школы №20 г.Мурома:- Я хочу стать инспектором дорожного движения, хочу работать в полиции, помогать людям. И после того, как я выучусь, хорошо знать ПДД, чтобы сдать на права.Видео: "Муромский меридиан"