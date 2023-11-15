На что пойдут бюджетные деньги региона в ближайшие три года? Проект главного финансового документа региона на период с 2024 по 2026 годов прошел публичные слушания в Заксобрании 15 ноября. С

На что пойдут бюджетные деньги региона в ближайшие три года? Проект главного финансового документа региона на период с 2024 по 2026 годов прошел публичные слушания в Заксобрании 15 ноября. С докладом уже по традиции выступал Вячеслав Кузин – первый заместитель губернатора, главный финансист региона последние несколько десятков лет. Он начал свою речь с напоминания о