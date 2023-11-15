Сегодня, 15 ноября, ограничили движение всех видов транспорта по улице Балакирева. По ней нельзя будет ездить до 9 часов вечера. Такие ограничения связаны с ремонтными работами, сообщили в

Сегодня, 15 ноября, ограничили движение всех видов транспорта по улице Балакирева. По ней нельзя будет ездить до 9 часов вечера. Такие ограничения связаны с ремонтными работами, сообщили в пресс-службе мэрии. Троллейбус №10, который ходит по Балакирева, теперь будет следовать до конечной остановки «Рябинка». Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!