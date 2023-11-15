На территории Владимира обнаружено более 52 заброшенных зданий, представляющих угрозу для жизни...

На территории Владимира обнаружено более 52 заброшенных зданий, представляющих угрозу для жизни горожан.В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Владимира действует муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Владимира», в которую вошли 34 многоквартирных дома. Все они признаны аварийными («под снос»).Задачами программы является и ликвидация таких многоквартирных домов. Исключение — те здания, которые являются объектами культурного наследия.Проведенной прокуратурой Владимира проверкой было установлено, что, увы, часть фактически расселенных домов до сих пор не снесены, а «срок истёк». Например, несмотря на расселение жильцов дома № 4 по улице Разина, «дом» до настоящего времени не снесен, а доступ в него открыт.«... На момент проверки на объекте находились несовершеннолетние. Аналогичные факты выявлены и при осмотре аварийных домов, расположенных по адресам: мкр. Юрьевец, дом №1 (срок сноса - до 1 сентября 2020), мкр. Юрьевец, дом №3 (срок сноса до 1 июня 2020), улица Варварка, дом №18 (01.11.2020)…» - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Кроме того, на территории Владимира расположено более 52 заброшенных объектов, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан, имеющих собственников: улица Большая Нижегородская, дом №7; улица Малые Ременники, дома №3 и 5; улица Княгининская, дом №13 и др.По фактам выявленных нарушений прокуратурой города в адрес главы города Владимира внесено представление.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области