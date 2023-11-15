Объект готов на 60%.

Объект готов на 60%.В декабре 2024 года откроется пешеходный переход под путями второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) на улице Медиков в районе Царицыно. Строительство объекта протяженностью почти 100 метров началось осенью 2022 года.Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев уточнил, что в настоящее время переход готов на 60%. Продолжается отделка тоннельной части и лестничных сходов. Специалисты монтируют внутренние инженерные системы."По контракту завершение строительства пешеходного перехода планируется в четвертом квартале 2024 года", – отметил заммэра.Проектом предусмотрено устройство четырех лестничных сходов. Для маломобильных жителей оборудуют три лифта, рассказал глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.На объекте завершилось устройство конструкций из монолитного железобетона и шпунтового ограждения, выполнены гидроизоляционные работы. Установлен защитный экран под железнодорожными путями.Переход позволит местным жителям комфортно проходить под путями МЦД-2 в районе пересечения улиц Медиков и Каспийская и в направлении парка "Борисовские пруды".Еще один переход под путями второго Московского центрального диаметра в Покровском-Стрешневе. 61-метровый пешеходный переход в районе 1-го Тушинского проезда имеет два лестничных схода и два лифта подъемностью до тысячи килограммов. Лифтами могут пользоваться маломобильные граждане – пенсионеры, инвалиды, мамы с колясками, пассажиры с тяжелыми и габаритными предметами.Переход обеспечивает удобную связь между Волоколамским шоссе и 1-м Тушинским проездом. Благодаря объекту появился безопасный маршрут через пути второго диаметра.Ранее трех пешеходных переходов в Южном, Северо-Западном и Северном администратиных округах. Объекты расположены на 32-м километре МКАД, Волоколамском шоссе и 29-м километре Ленинградского шоссе в деревне Черкизово. Специалисты заменили старую керамическую плитку на гранитную облицовку, приведели в порядок лестничные сходы и напольные покрытия, обновили инженерное оборудование.