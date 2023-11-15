Очаровательная Умка ищет заботливых хозяев во Владимирской области А теперь - наша постоянная...

Очаровательная Умка ищет заботливых хозяев во Владимирской областиА теперь - наша постоянная рубрика "Хочу домой". Свой дом ищет очаровательная Умка.Жизнерадостная, любопытная и ласковая, с шерсткой цвета "горький шоколад" - пишут о ней волонтеры. В октябре ее нашли в одной из промзон. Умка выжила, восстанавливается, готовится к прививкам и ищет добрых хозяев. Щенку около 3,5 месяцев. Телефон волонтера - на экране.