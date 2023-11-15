После вмешательства прокуратуры восстановлено водоснабжение двух жилых домов в поселке Вольгинский...
После вмешательства прокуратуры восстановлено водоснабжение двух жилых домов в поселке Вольгинский Владимирской области
Жители двух домов по улице Старовской в поселке Вольгинский обратились на личный прием к прокурору по вопросу длительного отсутствия водоснабжения (более 4 дней).
Прокуратурой Петушинского района была проведена проверка.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, на участке водопроводной сети, на котором произошла авария, является бесхозяйным, какой-либо организацией не обслуживается.
Так как в постановке данного объекта на учет в качестве бесхозяйного никаких действий не принималось, главе администрации поселка Вольгинский внесено представление, которое находится на рассмотрении.
Кроме того, в представлении прокурором поставлен вопрос о необходимости определения организации для обслуживания указанного объекта.
По результатам вмешательства прокуратуры района авария на сети устранена силами ООО «ВТГ-Вода», водоснабжение жителей восстановлено.
Фото: freepik.com