После вмешательства прокуратуры восстановлено водоснабжение двух жилых домов в поселке Вольгинский...

После вмешательства прокуратуры восстановлено водоснабжение двух жилых домов в поселке Вольгинский Владимирской областиЖители двух домов по улице Старовской в поселке Вольгинский обратились на личный прием к прокурору по вопросу длительного отсутствия водоснабжения (более 4 дней).Прокуратурой Петушинского района была проведена проверка.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, на участке водопроводной сети, на котором произошла авария, является бесхозяйным, какой-либо организацией не обслуживается.Так как в постановке данного объекта на учет в качестве бесхозяйного никаких действий не принималось, главе администрации поселка Вольгинский внесено представление, которое находится на рассмотрении.Кроме того, в представлении прокурором поставлен вопрос о необходимости определения организации для обслуживания указанного объекта.По результатам вмешательства прокуратуры района авария на сети устранена силами ООО «ВТГ-Вода», водоснабжение жителей восстановлено.Фото: freepik.com