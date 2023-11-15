Попасть в них можно беспрепятственно, однако делать этого не стоит — дома имеют явные признаки разрушения и несут опасность.

Владимирская прокуратура проверила состояние аварийных многоквартирных домов на территории города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В рамках программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Владимира» под снос попали 34 пустующих многоквартирных дома. Они признаны аварийными. Установленный срок сноса истёк, однако объекты не снесены.Так, например, дом на улице Разина фактически расселён и имеет признаки разрушения, но до настоящего времени не снесён. Не установлены и предупреждающие об опасности таблички. Кроме того, во время проверки прокуроры обнаружили в здании несовершеннолетних. Аналогичная ситуация в микрорайоне Юрьевец, где сносу подлежат три дома. Доступ во все здания не ограничен.Более того, во Владимире находятся 52 заброшенных дома, представляющих опасность. Они располагаются в историческом центре города на улицах Б. Нижегородская, Малые Ременники, 1-ая Никольская, 2-я Никольская, Девическая, Никитская, Княгининская.По словам прокуратуры области, они обращались в мэрию с просьбой принять необходимые меры, однако к владельцам домов власти не обращались. Главе города Владимира внесено представление.