Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о награждении жителя Киржачского района Владимирской области медалью за «За храбрость» II степени.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о награждении жителя Киржачского района Владимирской области медалью за «За храбрость» II степени. Об этом 13 ноября сообщила местной администрации.Отмеченный воин родился в одной из деревень Киржачского района. Он добровольцем отправился на специальную военную операцию и почти 6 месяцев провёл на передовой. Награду боец получил за проявленные отвагу и самоотверженность.Медаль земляку в торжественной обстановке вручили врио главы администрации Киржачского района Елена Карпова и военком Олег Буняков. Они поздравили защитника Отечества и выразили благодарность.