Об этом рассказали в пресс-службе СК России по региону.

В Гусь-Хрустальном женщина зарезала своего сожителя из-за конфликта в процессе разговора. Об этом рассказали в пресс-службе СК России по региону.Так, двое сначала спокойно разговаривали и выпивали, но что-то в словах мужчины очень задело героиню статьи, и она схватила нож, сделав всего один удар по неофициальному мужу. Женщина обо всём рассказала соседям, они же и вызвали карету скорой помощи.В больнице пострадавший не справился с ранением и скончался. Фигурантка явилась к правоохранителям сама с явкой с повинной.