Смотрите Вести в 14.30: итоги общественных слушаний
Внимание всем!
- Кто нажимает региональную...
Смотрите "Вести" в 14.30: итоги общественных слушаний
Внимание всем!
- Кто нажимает региональную тревожную кнопку. В региональном МЧС показали, как работает система оповещения.
Плановый бюджет
- На что направят средства областного бюджета в 24 году? Итоги общественных слушаний.
Гастрономические корни
- И что ели на обед владимирские князья? Меню из прошлых веков. Какие рецепты восстанавливают современные кулинары?