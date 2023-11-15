Смотрите Вести в 14.30: итоги общественных слушаний Внимание всем! - Кто нажимает региональную...

Смотрите "Вести" в 14.30: итоги общественных слушанийВнимание всем!- Кто нажимает региональную тревожную кнопку. В региональном МЧС показали, как работает система оповещения.Плановый бюджет- На что направят средства областного бюджета в 24 году? Итоги общественных слушаний.Гастрономические корни- И что ели на обед владимирские князья? Меню из прошлых веков. Какие рецепты восстанавливают современные кулинары?