Спасатель аварийно-спасательной службы ГКУВО «Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области» Денис Гундаров теперь является обладателем медали «За спасение жизни». Об этом рассказали в

Спасатель аварийно-спасательной службы ГКУВО «Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области» Денис Гундаров теперь является обладателем медали «За спасение жизни». Об этом рассказали в пресс-службе РОССОЮЗСПАСа. Свой подвиг Денис Гундарев совершил 7 мая 2023 года. Он вместе с двумя коллегами спас тонувшую в реке во Владимире девочку-подростка. Вручение состоялось 22 августа в день государственного флага