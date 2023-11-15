В Александрове вынесен приговор местному жителю, который ударил топором родную мать.
Шокирующая...
В Александрове вынесен приговор местному жителю, который ударил топором родную мать.
Шокирующая история произошла в Александрове минувшим летом. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, 22 июля местный житель (к слову, неоднократно судимый) и его жена пришли на дачу в СНТ «Локомотив», где в летнее время проживала его мать.
Во время обеда и распития спиртных напитков произошла ссора по поводу того, кому принадлежит дача. И в какой-то момент осужденный накинулся на мать с кулаками.
Женщина успела вызвать сотрудников полиции, но рассердившись и на это, горе-сын нанес ей ещё не менее 5 ударов кулаками по голове и левой руке.
Не остановившись, мужчина в ярости схватил топор и дважды ударил родную мать обухом по голове, а дальше поспешил покинуть дачу. Правда, скрыться ему не удалось.
По пути домой осужденный был задержан сотрудниками полиции.
Суд назначил виновному 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Фото: pxfuel.com