В чем причина увольнений специалистов из травмпункта Больницы скорой помощи города Владимира? Если...

В чем причина увольнений специалистов из травмпункта Больницы скорой помощи города Владимира?Если совсем недавно ситуация с кадрами в травматологии и травмпункте Больницы скорой помощи города Владимира, по словам самих же специалистов, была критическая, то сегодня стало известно о новых увольнениях. И конечно, проблему необходимо срочно решать. «Не за счёт тех врачей, кто ещё работает...» - отмечают доктора. Те же «ночные дежурства», например, никто не отменял из-за нехватки специалистов. А как в таком режиме… спасать людей? И как справиться с такой нагрузкой врачам, которые должны работать «за себя» и «того парня»?Стало известно, что из травмпункта БСП «Красный крест» уволились ещё трое специалистов, включая заведующего.Напомним, травмпункт при городской больнице скорой помощи - единственное профильное (бесплатное) учреждение во Владимире, которое работает круглосуточно. Помощь тут ежедневно получают все обратившиеся (это «плюс-минус» 100 человек за 1 день).Сегодня (15 ноября) в социальных сетях Минздрава Владимирской области был опубликован официальный ответ главного врача Больницы скорой медицинской помощи города Владимира - Анатолия Уколова по ситуации с кадрами:«Из травмпункта БСМП на прошлой неделе уволились заведующий и один врач. Отказался от сотрудничества один внешний совместитель. Решения приняты по собственному желанию.Взамен двум ушедшим сотрудникам на работу уже принят один врач с большим опытом работы. Также прием пациентов ведут внутренние совместители из травматологического центра БСМП. Совместно с Министерством здравоохранения области ведётся поиск кандидатуры заведующего травмпунктом...»Фото: https://vk.com/minzdrav_vo