Один из уволившихся сотрудников рассказал про штат в ПСО.

В отряде ковровского ПСО не хватает трёх человек, но штат по-прежнему продолжает сокращаться. Во «ВКонтакте» один из уволившихся сотрудников рассказал о том, как обстоят дела в поисково-спасательном отряде.Так, по его словам, люди уходят из-за низкого уровня зарплат и выполнения работ, которые спасатели выполнять не должны – распил деревьев и подрезание кустов.Штатная численность в ковровском ПСО – 14 человек. Недоукомплектованность уже составляет 20% и продолжает расти.