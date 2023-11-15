В МЧС Владимирской области показали, как работает система оповещения и кто нажимает тревожную...

В МЧС Владимирской области показали, как работает система оповещения и кто нажимает тревожную кнопкуВ случае ЧС в регионе заработают 458 сирен. В региональном МЧС показали, как работает система оповещения и кто нажимает тревожную кнопку. С подробностями Никита Тарбеев.- Специалисту по оповещению и информированию подготовить аппаратуру по оповещению области!Это центр управления в кризисных ситуациях МЧС - именно отсюда запускают тревогу над всем регионом. Если это необходимо. Пароль для запуска системы максимально оперативный- одна единичкаСергей Пантелеев, главный специалист Службы гражданской обороны Владимирской области:- Звук сирен означает для всего населения сигнал- внимание всем! После этого сигнала, всё население Владимирской области должно включить телевизионные приемники или радиоприемники.Оперативный дежурный перехватывает эфир десяти каналов первого мультиплекса и запускает заранее записанное сообщение. Ветеран МЧС Жанна Игнатьева на посту уже тридцать два года. И к счастью, за всё это время тревоги были лишь учебными - вот такими:- Проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие.Жанна Игнатьева, специалист по оповещению и информированию населения ГУ МЧС России по Владимирской области:- Будем надеяться, что и не будет ничего. Как говорят, Владимир-намоленный город-нас всё обходит стороной. Будем надеяться, что будет так же дальше продолжаться.Всего в региональной системе оповещения 458 сирен. Самые распространенные- вот такие "С-40" и комплексы с говорящим названием "ВАУ" . Вау-эффект обеспечен в радиусе примерно километра.В областном центре 78 тревожных комплексов и поддерживать систему в рабочем состоянии достаточно затратное дело- заявляет начальник Управления гражданской защиты Борис Беликов. В этом году за ремонт пульта управления пришлось выложить шесть миллионов рублей- здесь появится видеостена и новая телефонная станция. Плюс ремонт самих комплексов.Борис Беликов, начальник МКУ "Управление гражданской защиты г. Владимира":- Сама система подходит к срокам по списанию, но мы принимаем все меры для её ремонта. Каждый месяц одно-два оконечных устройства выходит из строя, но мы принимаем меры- через главное управление, на Калужский завод отправляем- вот на сегодняшний день вложились в ремонт системы оповещения более двухсот тысяч.Александр Тимофеев, врио заместителя начальника ГУ МЧС России по Владимирской области:- Система оповещения населения области создана на оборудовании п-66. Производитель- Калужский завод телеграфного оборудования. Но вместе с тем сейчас проводится целенаправленная работа- могу привести пример таких муниципальных образований как Муромский район, Гусь-Хрустальный район, Ковровский район. У которых уже смонтирована современная цифровая система.Так же в системе радиостанции и СМС- рассылка. Заключены соглашения с четырьмя главными мобильными операторами. При желании также можно скачать приложение от МЧС. С надеждой, что пользоваться им никогда не придётся.Никита Тарбеев, Александр Голубев, "Вести-Владимир".