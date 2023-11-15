12% жителей региона не узнают о ЧП при помощи громкоговорителей и сирен. Это стало понятно в ходе брифинга в региональном МЧС. Тревожное ведомство также показало журналистам работу этих

12% жителей региона не узнают о ЧП при помощи громкоговорителей и сирен. Это стало понятно в ходе брифинга в региональном МЧС. Тревожное ведомство также показало журналистам работу этих систем. К слову, всего по области действует 458 сирен. Правда, общий охват населения региона системами оповещения все же не составляет всех 100 процентов – отметил врио замначальника