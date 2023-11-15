Международная просветительская акция Русского географического общества в этом году пройдет 19 ноября. Старт Географического диктанта в полдень. Офлайн-площадка во Владимире будет работать

Международная просветительская акция Русского географического общества в этом году пройдет 19 ноября. Старт Географического диктанта в полдень. Офлайн-площадка во Владимире будет работать в главном корпусе Владимирского госуниверситета на Горького, 87, в аудитории 335. Задания диктанта посвящены географической науке, знаменитым открытиям, природному и культурному наследию России. Несколько вопросов тематические – к Году педагога и наставника, который