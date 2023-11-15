Сегодня делегация чиновников Владимирской области находится в Бресте, где проводит рабочую встречу с белорусскими коллегами.

Сегодня делегация чиновников Владимирской области находится в Бресте, где проводит рабочую встречу с белорусскими коллегами. Об этом 15 ноября сообщила администрации столицы 33-го региона.Нашу область представляют министр ЖКХ Елена Семенова, замглавы администрации Владимира Глеб Серегин и руководитель Коврова Елена Фомина.Отмечается, что владимирцы уже осмотрели местное предприятие по переработке мусора и пообщались с белорусскими госслужащими, в том числе с председателем Брестского горисполкома Сергеем Лободинским. Обсуждали вопросы благоустройства городских дворов и общественных пространств.