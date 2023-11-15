Владимирские спасатели отработали быструю эвакуацию людей из здания В первом жилом корпусе...

Владимирские спасатели отработали быструю эвакуацию людей из зданияВ первом жилом корпусе санатория "Русский лес" загорелся шестой этаж - такой была легенда пожарно-тактических учений регионального МЧС, которые прошли в Собинке.Тренировка была полезна не только спасателям, но и сотрудникам санатория - их научили грамотно действовать во время чрезвычайной ситуации. Помимо испытания гидрантов и пожарных средств тушения, спасатели отработали быструю эвакуацию людей из здания. Цели учения были достигнуты. В тренировке задействовали 6 единиц техники и 25 человек личного состава.Андрей Рогов, управляющий директор санатория "Русский лес":- Формат был очень полезный и для наших сотрудников, и для пожарной части. Испытали гидранты, испытали средства тушения.Научили наших сотрудников как действовать при чрезвычайной ситуации.