Это произошло в октябре 2023 года. В цветочный магазин, находящийся в Ленинском районе, нагрянул молодой человек. Он забрал с витрины черные орхидеи и ушел, не оплатив. Цветы стоили 10 000 рублей,

Это произошло в октябре 2023 года. В цветочный магазин, находящийся в Ленинском районе, нагрянул молодой человек. Он забрал с витрины черные орхидеи и ушел, не оплатив. Цветы стоили 10 000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД по области. Благодаря камерам видеонаблюдения преступника вычислили. Им оказался ранее судимый безработный 24-летний владимирец. Он признался в содеянном и сказал, что