Ограбили один из цветочных магазинов Ленинского района региональной столицы.

Ограбили один из цветочных магазинов Ленинского района региональной столицы. Преступник унёс четыре орхидеи на общую сумму около 10 тыс. рублей. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Работники торговой точки рассказали, что к ним зашёл молодой мужчина, взял цветы и покинул магазин, так и не оплатив покупку.Подозреваемого запечатлела камера видеонаблюдения. Им оказался 24-летний горожанин, который нигде не работал и ранее был судим. Вскоре правоохранители задержали молодого человека, и на допросе он во всём сознался. Владимирец объяснил, что подарил орхидеи любимой девушке.В настоящий момент мужчина находится под стражей.