В среду, 15 ноября, по улице Балакирева Владимира ограничили проезд всех видов транспорта.

В среду, 15 ноября, по улице Балакирева Владимира ограничили проезд всех видов транспорта. Об этом рассказала администрации регионального центра.Дорогу перекрыли из-за проходящих аварийных работ на участке водопровода около дома №34. В настоящий момент там трудятся специалисты МУП «Владимирводоканал».Жителям и гостям города приносят извинения за неудобства и просят выбирать объездные маршруты. Предполагается, что ремонтные работы завершатся уже сегодня к 21.00.