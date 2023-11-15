Во Владимире стартовал новый социальный проект для воспитанников детских домов. Об этом...

Во Владимире стартовал новый социальный проект для воспитанников детских домов.Об этом информирует пресс-служба Правительства Владимирской области. Новый проект нацелен на социализацию, профориентацию и последующее трудоустройство воспитанников детских домов общего и коррекционного профилей Владимира и Суздаля.Известно, что его реализация (по социальной и профессиональной адаптации ребят) пройдёт в два этапа.На первом с молодежью будут работать психологи, специалисты в области прикладного анализа поведения, а также арт-терапевты.Занятия второго этапа пройдут в мастерских Владимирского экономико-технологического колледжа, это учреждение является базовой профессиональной организацией инклюзивного образования в регионе.К слову, одним из партнером стала и компания «DeLavant» (Владимирский хлебокомбинат). Отмечается, что в этом случае государственно-частное партнёрство получит дополнительный импульс развития в рамках нового социального проекта.«А также эксперты проведут психологическую диагностику, помогут воспитанникам детских домов улучшить коммуникационные навыки и обрести уверенность в себе. На основе оценки навыков будут разработаны индивидуальные обучающие стратегии...» - рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области.Уточняется, что новый социальный проект «Адаптация. Путь в жизнь» стартовал во Владимирском детском доме имени Карла Либкнехта.Фото: pxfuel.com