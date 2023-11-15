Воспитанники владимирской Школы креативных индустрий снимают ролики про бездомных собак и выкладывают их в социальных сетях.

Воспитанники владимирской Школы креативных индустрий снимают ролики про бездомных собак и выкладывают их в социальных сетях. Таким образом ребятишки пытаются найти новых хозяев для бедных животных. Об этом рассказали наши коллеги из издания .Над производством сюжетов трудятся 60 подростков. Главными «актёрами» становятся подопечные частного приюта «Дорога добра», расположенного под Владимиром. Здесь содержатся десятки брошенных четвероногих друзей.На настоящий момент креативные дети уже сняли, смонтировали и озвучили 7 роликов. Кроме того, подростки выпустили иллюстрации и комиксы.