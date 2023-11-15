Федерация киокусинкай Владимирской области устроила клубные соревнования сразу в двух городах региона.

Федерация киокусинкай Владимирской области устроила клубные соревнования сразу в двух городах региона. Юные спортсмены и опытные бойцы сойдутся на татами во Владимире и Вязниках. Об этом 15 ноября сообщили наши коллеги из .Как отметила наставник Евгения Кузнецова, в мероприятии примут участие ребята, тренирующиеся по проекту «Сильные дети – здоровое общество». Некоторые несовершеннолетние проживают в социально неблагополучных семьях, другие стоят на профилактических учётах в надзорных ведомствах. Однако каратэ помогает всем детям стать дисциплинированными, обрести хорошую физическую форму и поверить в себя.