Основным источником заболевания являются лисы.

15 ноября прошла пресс-конференция нaчальника облacтной Инспeкции гocнадзopа в области обpaщения с животными и вeтepинарии Александра Григорьева. Вместе с журналистами он обсудил вопрос заболеваний животных во Владимирской области.Чиновник подчеркнул, что на данный момент ЦФО является неблагоприятным по бешенству. Более того, болезнь приобрела очагово-природных характер. Всего в текущем году зарегистрировано 34 случая данной инфекции, половина из них — лисицы. Именно это животные является основным переносчиком болезни. Также зарегистрирован случай бешенства у енотовидной собаки из Суздаля. Известно, что бешеные животные заразили 16 собак и 2 кошек.Наиболее неблагополучным оказался Ковровский район — там зарегистрировали 12 случаев заболевания бешенством. Ещё восемь обнаружили в Камешковском районе и по пять — в Горовецком районе и городе Владимире.Александр Григорьев отметил, что в текущем году наблюдается снижение случаев бешенства по сравнению с предыдущим. Однако риск ухудшения ситуация сохраняется.