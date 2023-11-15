Во Владимирской области семейный конфликт «перерос» в убийство. Об этом информирует пресс-служба...

Во Владимирской области семейный конфликт «перерос» в убийство.Об этом информирует пресс-служба следственного управления СК России по Владимирской области. Трагедия произошла в Гусь-Хрустальном районе.Выяснилось, что подозревая отдыхала дома вместе со своим сожителем. Уточняется, что они выпивали.В процессе общения между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Причина ссоры — не сообщается.Известно, что в порыве ярости женщина нанесла своему «супругу» один удар ножом.Осознав — что наделала, фигурантка сообщила о случившемся соседям, которые и вызвали скорую медицинскую помощь.«Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную квалифицированную помощь, скончался. После этого женщина обратилась в правоохранительные органы с явкой с повинной...» - рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по Владимирской области.В данный момент подозреваемая задержана. Решается вопрос об избрании меры пресечения.Следователями СК проведен осмотр места происшествия, а также выполняются допросы свидетелей, назначен комплекс судебных экспертиз.Фото: https://t.me/SU_SKR33