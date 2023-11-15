Тракторы, автогрейдеры, комбинированные и подметально-уборочные машины – область закупает технику для муниципальных образований. Первую партию спецмашин осмотрел Александр Авдеев. На

Тракторы, автогрейдеры, комбинированные и подметально-уборочные машины – область закупает технику для муниципальных образований. Первую партию спецмашин осмотрел Александр Авдеев. На сегодняшний день в регион поставили 28 единиц новой техники, большая ее часть универсальна – машины смогут убирать улицы круглый год. Всего до конца года планируется приобрести 123 единицы коммунальной техники, на эти цели было выделено