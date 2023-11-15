Областные и всероссийские соревнования по фигурному катанию «Владимир – летопись России» прошли в ледовом комплексе “Владимир” 12 и 13 ноября. Показать свое мастерство в областную

Областные и всероссийские соревнования по фигурному катанию «Владимир – летопись России» прошли в ледовом комплексе “Владимир” 12 и 13 ноября. Показать свое мастерство в областную столицу приехали больше 140 юных фигуристов из 16 городов России. Владимирские спортсмены выступили достойно. Первое место по программе третьего юношеского разряда занял Максим Юрин, второе — Афанасий Крайнов. “Бронзу” взяла