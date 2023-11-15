В области стартовал проект «Адаптация. Путь в жизнь», направленный на социализацию, профориентацию и дальнейший приём на работу подопечных детских домов Владимира и Суздаля.

В области стартовал проект «Адаптация. Путь в жизнь», направленный на социализацию, профориентацию и дальнейший приём на работу подопечных детских домов Владимира и Суздаля. Об этом во вторник, 14 ноября, рассказала правительства 33-го региона.Пилотный проект руководство области запустило совместно с Министерством образования и молодёжной политики и Группой компаний «DeLavant». Адаптация ребят будет проходить в два этапа. Сначала с детьми поработают специалисты, которые оценят их способности и для каждого воспитанника разработают особую стратегию обучения.Второй этап проекта реализуют на базе Владимирского экономико-технологического колледжа. В мастерских образовательного учреждения ребята будут получат и оттачивать необходимые рабочие навыки.