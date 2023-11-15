Вся необходимая техника готова.

Сотрудники железной дороги во Владимирской области завершили подготовку к работе в зимних условиях. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.Так, ведется комплексное техобслуживание вагонов поездов дальнего следования и пригородных электричек.На вокзалах и станциях провели ревизию устройств пневмообдува стрелочных переводов и систем связи, компрессорных установок, осветительной аппаратуры. Также проверили все служебно-технические здания и сооружения, а также готовность объектов тепловодоснабжения к работе в морозы.Кроме того, железнодорожников обеспечивают зимней спецодеждой и защитными средствами от обморожения, новые работники обязаны пройти обучение по правилам безопасности зимой.В целом этой зимой на железной дороге будут использовать 25 плужных снегоочистителей, 46 снегоуборочных машин, восемь пневмообдувочных машин, и по пять единиц техники на комбинированном ходу и стругов-снегоочистителей.