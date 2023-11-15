Житель города Александрова «сбывал» фальшивые купюры, покупая шерстяные носки и банки с...

Житель города Александрова «сбывал» фальшивые купюры, покупая шерстяные носки и банки с огурцами.Александровским городским судом вынесен приговор в отношении жителя Петушинского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Мужчина признан виновным в хранении, перевозке и сбыте поддельных банковских билетов Центрального банка России.Выяснилось, что мужчина приобрел у неизвестного «фальшивки» номиналом 2 000 рублей. А после этого он перевез «деньги» в город Покров (где и проживал в тот момент).В декабре 2022 года, совершая мелкие покупки на рынке Александрова, осужденный расплачивался фальшивыми деньгами, после чего, забрав сдачу, скрывался.Так, например, мужчина покупал шерстяные носки и банки с огурцами. Правда, мошеннику удалось сбыть лишь 2 «фальшивки».«… Преступная деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками ОМВД России по Александровскому району, которыми в ходе обыска в квартире были обнаружены ещё 39 поддельных купюр...» - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Как итог: приговором суда виновному назначено 4 года лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, а также штраф - 100 тысяч рублей.Приговор в законную силу ещё не вступил.Фото: pxfuel.com