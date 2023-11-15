Жителей Владимирской области предупреждают, что основной источник бешенства в регионе — дикие...

Жителей Владимирской области предупреждают, что основной источник бешенства в регионе — дикие лисы.Начальник Госветинспекции — Александр Григорьев на своей недавней пресс-конференции отметил, что Центральный федеральный округ («в целом») в данный момент - неблагополучный по бешенству, а за минувшее десятилетие данное заболевание приобрело природно-очаговый характер.- Основой источник бешенства в регионе — это дикие лисы. Всего в текущем году зарегистрировано 34 случая этого опасного для животных и человека заболевания, - предупреждает Александр Григорьев.15 лис заразили 16 собак и 2 кошек, а также в списке опасных животных в 2023 году оказалась 1 енотовидная собака, которую, напомним, обнаружили в Суздале.«Все случаи заболевания домашних животных связаны с контактом с дикими зверями. Рекомендуем владельцам домашних животных прививать питомцев против этого особо опасного заболевания», – подчеркнул глава Госветинспекции.Наиболее неблагополучным по бешенству - Ковровский район. Там зарегистрировано 12 случаев. На втором - Камешковский район (8 случаев). Третье место «разделили» Гороховецкий район и Владимир, где зафиксировано по 5 случаев бешенства животных.Важно:Во Владимирской области продолжит действовать программа, согласно которой охотник, предоставляющий в ветслужбу дикую лису, получает 1200 рублей.Из позитивного: сообщается, что в 2023 году наблюдается снижение случаев бешенства по сравнению с предыдущим (2022) годом.Фото:pxfuel.com