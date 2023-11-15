Жителей Владимирской области предупреждают, что основной источник бешенства в регионе — дикие...
Жителей Владимирской области предупреждают, что основной источник бешенства в регионе — дикие лисы.
Начальник Госветинспекции — Александр Григорьев на своей недавней пресс-конференции отметил, что Центральный федеральный округ («в целом») в данный момент - неблагополучный по бешенству, а за минувшее десятилетие данное заболевание приобрело природно-очаговый характер.
- Основой источник бешенства в регионе — это дикие лисы. Всего в текущем году зарегистрировано 34 случая этого опасного для животных и человека заболевания, - предупреждает Александр Григорьев.
15 лис заразили 16 собак и 2 кошек, а также в списке опасных животных в 2023 году оказалась 1 енотовидная собака, которую, напомним, обнаружили в Суздале.
«Все случаи заболевания домашних животных связаны с контактом с дикими зверями. Рекомендуем владельцам домашних животных прививать питомцев против этого особо опасного заболевания», – подчеркнул глава Госветинспекции.
Наиболее неблагополучным по бешенству - Ковровский район. Там зарегистрировано 12 случаев. На втором - Камешковский район (8 случаев). Третье место «разделили» Гороховецкий район и Владимир, где зафиксировано по 5 случаев бешенства животных.
Важно:
Во Владимирской области продолжит действовать программа, согласно которой охотник, предоставляющий в ветслужбу дикую лису, получает 1200 рублей.
Из позитивного: сообщается, что в 2023 году наблюдается снижение случаев бешенства по сравнению с предыдущим (2022) годом.
Фото:pxfuel.com