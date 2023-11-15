Центр культуры и досуга Суздаля подарил детские костюмы Дому культуры посёлка Еленовка Докучаевского округа.

Центр культуры и досуга Суздаля подарил детские костюмы Дому культуры посёлка Еленовка Докучаевского округа. Теперь ребята из ДНР смогут выступать в новых красивых нарядах. Об этом в среду, 15 ноября, сообщила правительства Владимирской области.Меж тем сам сельский ДК сегодня нуждается в серьёзном ремонте. Необходимо починить крышу здания и заменить окна. Как рассказал глава администрации Докучаевска Александр Качанов, в настоящий момент разрабатывается проектно-сметной документация на восстановление Дома культуры.