В матче 13-го тура чемпионата Греции афинский АЕК на выезде обыграл Ксанти с минимальным счетом – 1:0. Для желто-черных эта встреча стала первой под руководством экс-наставника Спаратка Массимо Карреры.

В матче 14-го тура чемпионата Греции афинский АЕК на выезде обыграл "Ксанти" с минимальным счетом – 1:0. Для "желто-черных" эта встреча стала первой под руководством экс-наставника "Спаратка" Массимо Карреры.Победу гостям принес полузащитник Константинос Галанопулос, забивший мяч на 85-й минуте противостояния. Таким образом, АЕК одержал вторую победу в последних пяти играх и с 24 очками занимает третье место в турнирной таблице.Buon inizio al nostro allenatore