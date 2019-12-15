Главный тренер мужской сборной России по хоккею Алексей Кудашов, несмотря на победу по буллитам в матче домашнего этапа Евротура против чешской команды, остался недоволен действиями своих подопечных. По его мнению, российские хоккеисты играли слишком академично.

Главный тренер мужской сборной России по хоккею Алексей Кудашов, несмотря на победу по буллитам в матче домашнего этапа Евротура против чешской команды, остался недоволен действиями своих подопечных. По его мнению, российские хоккеисты играли слишком академично."Пытались разыграть до пустых ворот, а нужно было просто забивать с одной передачи. Очень академично играли. Неправильно сыграли в начале второго периода, имея преимущество. Не выполнили план на игру", – цитирует Кудашова ТАСС.Напомним, что россияне обыграли чехов по буллитам со счетом 4:3 и набрали первые два очка на домашнем турнире. Лидируют в Евротуре финны, имеющие в активе четыре балла. Следом идут чехи и шведы (по три очка).15 декабря состоятся заключительные встречи турнира. Россияне сыграют с финнами, а сборная Чехии сразится с командой Швеции.