Российский певец и победитель Евровидения-2008 Дима Билан в выпуске YouTube-шоу А поговорить? рассказал о причинах пережитой им депрессии и проблем с алкоголем. В частности, певец тяжело пережил две неудачные беременности девушки, с которой он встречался и планировал создать семью.

Российский певец и победитель "Евровидения-2008" Дима Билан в выпуске YouTube-шоу "А поговорить?" рассказал о причинах пережитой им депрессии и проблем с алкоголем. В частности, певец тяжело пережил две неудачные беременности девушки, с которой он встречался и планировал создать семью.По словам Билана, он очень хотел стать отцом, радовался, а потом очень тяжело переносил, когда все заканчивалось неудачно. "Я просто сошел с ума", — рассказал он. "Открывается ящик Пандоры, и ты просто начинаешь пить", — объяснил Билан.Чувство вины в итоге заставило его расстаться с любимой девушкой. Билан также отрицательно ответил на предположение о том, что ему приходилось ради хайпа разыгрывать несуществующие романы. По словам певца, у него "везде была какая-то правда".На вопрос о том, обижает ли сегодня Билана то, что его считают геем, он ответил: "Мне все равно, реально. Может быть, года четыре назад еще как-то цепляло, а сейчас все равно, потому, что я в этой жизни видел многое и знаю многое".