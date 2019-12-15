В итальянском Риднау продолжается второй этап розыгрыша Кубка IBU по биатлону. Российские биатлонистки Анастасия Поршнева и Екатерина Глазырина заняли первое и второе места в индивидуальной гонке на 12 км.

В итальянском Риднау продолжается второй этап розыгрыша Кубка IBU по биатлону. Российские биатлонистки Анастасия Поршнева и Екатерина Глазырина заняли первое и второе места в индивидуальной гонке на 12 км.Анастасия Поршнева преодолела дистанцию за 34:39.5, при этом она получила две штрафных минуты за промахи. Екатерина Глазырина отстала от победительницы на 11 секунд, также допустив два промаха. Третье место у итальянки Алексии Рунгальдьер, которая отстрелялась без промахов.Ирина Старых заняла пятое место. 17 результат у Полины Шевникой. Мрина Казакевич стала 21, а Наталья Гербулова оказалось на 35 строчке итогового протокола.