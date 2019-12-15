В матче 17-го тура испанской примеры Барселона на поле стадиона Аноэта в Сан-Себастьяне сыграла вничью с местным Реал Сосьедадом – 2:2. Каталонцы прервали победную серию в чемпионате Испании из четырех игр.

В матче 17-го тура испанской примеры "Барселона" на поле стадиона "Аноэта" в Сан-Себастьяне сыграла вничью с местным "Реал Сосьедадом" – 2:2. Каталонцы прервали победную серию в чемпионате Испании из четырех игр.У хозяев поля мячи забили Микель Оярсабаль (12-я минута, пенальти) и Александер Исак (62), а у гостей голами отметились Антуан Гризманн (38) и Луис Суарес (49)."Барселона" с 35 очками лидирует в турнирной таблице, а "Реал Сосьедад" расположился на четвертой строчке, имея в активе 28 очков. В следующем матче подопечные Эрнесто Вальверде 18 декабря примут мадридский "Реал", а "бело-голубые" 22 декабря на выезде сыграют с "Осасуной".