Звездная чета приняла
участие в эфире программы Сегодня вечером на Первом канале. Виктор Рыбин со
своей супругой, певицей Натальей Сенчуковой подверглись известного
телеведущего.
Звездная чета приняла
участие в эфире программы "Сегодня вечером" на Первом канале. Виктор Рыбин со
своей супругой, певицей Натальей Сенчуковой подверглись известного
телеведущего.
Гости студии обсудили состоятельность института брака в России. Журналист Виктор Набутов заявил, что это понятие сильно
изменилось. У людей появился выбор – жить так, как им больше нравится, не
обязательно связывая себя узами брака.
По мнению телеведущего,
оптимально жениться в 30 лет. "Средний возраст рождения первого ребенка в
России – 33 года. Даже, когда я был молодой, девушка в 24 года была
старородящей. Выбирайте то, что вам нравится!", – отметил Набутов.
В свою очередь Наталья Сенчукова сказала, что пока есть мужчина и
женщина и между ними есть любовь, будет и брак. Жена Виктора Рыбина – сторонница
классических отношений.
По
мнению психолога Павел Ракова, "любви становится меньше". Виктора Рыбина это
сильно возмутило. "С чего вы взяли, что любви становится меньше? Вот у меня
сын, он уже шесть лет вместе со своей девушкой, они любят друг друга. И я вижу,
чего хочет его девушка. Как и всем другим девушкам, ей нужна фата и свадьба", —
вскипел музыкант.
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