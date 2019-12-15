Звездная чета приняла участие в эфире программы Сегодня вечером на Первом канале. Виктор Рыбин со своей супругой, певицей Натальей Сенчуковой подверглись известного телеведущего.

Звездная чета принялаучастие в эфире программы "Сегодня вечером" на Первом канале. Виктор Рыбин сосвоей супругой, певицей Натальей Сенчуковой подверглись известноготелеведущего.Гости студии обсудили состоятельность института брака в России. Журналист Виктор Набутов заявил, что это понятие сильноизменилось. У людей появился выбор – жить так, как им больше нравится, необязательно связывая себя узами брака.По мнению телеведущего,оптимально жениться в 30 лет. "Средний возраст рождения первого ребенка вРоссии – 33 года. Даже, когда я был молодой, девушка в 24 года быластарородящей. Выбирайте то, что вам нравится!", – отметил Набутов.В свою очередь Наталья Сенчукова сказала, что пока есть мужчина иженщина и между ними есть любовь, будет и брак. Жена Виктора Рыбина – сторонницаклассических отношений.Помнению психолога Павел Ракова, "любви становится меньше". Виктора Рыбина этосильно возмутило. "С чего вы взяли, что любви становится меньше? Вот у менясын, он уже шесть лет вместе со своей девушкой, они любят друг друга. И я вижу,чего хочет его девушка. Как и всем другим девушкам, ей нужна фата и свадьба", —вскипел музыкант.Материал дополняется