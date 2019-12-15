В матче 15-го тура немецкой бундеслиги мюнхенская Бавария на поле домашней Альянц Арены разгромила бременский Вердер со счетом 6:1.

В матче 15-го тура немецкой бундеслиги мюнхенская "Бавария" на поле домашней "Альянц Арены" разгромила бременский "Вердер" со счетом 6:1.У победителей встречи хет-трик оформил Филиппе Коутиньо (45-я, 63-я и 78-я минуты), дубль – Роберт Левандовски (45+4, 72) и единожды отличился Томас Мюллер (75), а у гостей единственный мяч забил Милот Ращица (24).Стоит отметить, что Коутиньо, помимо трех мячей, записал на свой счет две результативные передачи.В параллельной игре тура дортмундская "Боруссия" на выезде разгромила "Майнц", забив четыре безответных мяча – 4:0. В составе "шмелей" мячи забили Марко Ройс (32), Джейден Санчо (66), Торган Азар (69) и Нико Шульц (84).Берлинская "Герта" дома переиграла "Фрайбург" (1:0), "Кельн" одержал победу над "Байером" (2:0), "Падерборн" и "Унион Берлин" победителя не выявили – 1:1.