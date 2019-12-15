Певица уверена, что в современном мире девушка может прекрасно обойтись без мужчины. При этом Виктория Дайнеко призналась, что не видит в этом необходимости.

Певица уверена, что всовременном мире девушка может прекрасно обойтись без мужчины. При этомВиктория Дайнеко призналась, что не видит в этом необходимости.Звезда,которая в одиночку воспитывает дочь Лидию, не считает, что наличие ребенка может как-то повлиять на личнуюжизнь. По ее мнению, если есть любовь, то малыш – не преграда."Выкиньте глупости из головы. Да, мне тоже, глядя в глаза, говорили:"Женщина с ребенком не нужна". Перешагните через такого мужчину и обязательнонайдете того, кто будет любить – с малышом или без", – цитирует ВикториюДайнеко Вместе с тем, она заявила, что глупо ограничивать себя в занятиях сексом,если не состоишь в официальных отношениях. Ведь интимная близость необходима,прежде всего, для нормальной жизни и самочувствия."Я не думаю,что себя нужно ограничивать в удовольствиях. Кто-то считает иначе – выборкаждого. Но какой смысл жить без кайфа?", – высказалась певица. Также ВикторияДайнеко призналась, что не боится одиночества. "Главное– принимать жизнь и все происходящее, и тогда, даже оставшись один, не станешь "есть"себя. Нужно уметь наслаждаться собственной компанией. Некоторые совершенно немогут находиться наедине с собой, им обязательно необходимо общество. Я не из таких!",– заявила звезда.12 Июл 2019 в 12:39 PDTПословам артистки, если ей предоставляется шанс побыть одной, она им судовольствием воспользуется. "Останусь в квартире и не буду заниматься никакимиделами", – отметилаНапомним,с отцом своей дочери, барабанщиком Дмитрием Клейманом, исполнительница находитсяв разводе. По словам , она не интересуется жизнью бывшего мужа.