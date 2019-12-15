Певица уверена, что в
современном мире девушка может прекрасно обойтись без мужчины. При этом
Виктория Дайнеко призналась, что не видит в этом необходимости.
Певица уверена, что в
современном мире девушка может прекрасно обойтись без мужчины. При этом
Виктория Дайнеко призналась, что не видит в этом необходимости.
Звезда,
которая в одиночку воспитывает дочь Лидию, не считает, что наличие ребенка может как-то повлиять на личную
жизнь. По ее мнению, если есть любовь, то малыш – не преграда.
"Выкиньте глупости из головы. Да, мне тоже, глядя в глаза, говорили:
"Женщина с ребенком не нужна". Перешагните через такого мужчину и обязательно
найдете того, кто будет любить – с малышом или без", – цитирует Викторию
Дайнеко Вместе с тем, она заявила, что глупо ограничивать себя в занятиях сексом,
если не состоишь в официальных отношениях. Ведь интимная близость необходима,
прежде всего, для нормальной жизни и самочувствия.
"Я не думаю,
что себя нужно ограничивать в удовольствиях. Кто-то считает иначе – выбор
каждого. Но какой смысл жить без кайфа?", – высказалась певица. Также Виктория
Дайнеко призналась, что не боится одиночества. "Главное
– принимать жизнь и все происходящее, и тогда, даже оставшись один, не станешь "есть"
себя. Нужно уметь наслаждаться собственной компанией. Некоторые совершенно не
могут находиться наедине с собой, им обязательно необходимо общество. Я не из таких!",
– заявила звезда.
12 Июл 2019 в 12:39 PDT
По
словам артистки, если ей предоставляется шанс побыть одной, она им с
удовольствием воспользуется. "Останусь в квартире и не буду заниматься никакими
делами", – отметила
Напомним,
с отцом своей дочери, барабанщиком Дмитрием Клейманом, исполнительница находится
в разводе. По словам , она не интересуется жизнью бывшего мужа.