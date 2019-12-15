Даллас Старз в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на выезде одержал волевую победу в противостоянии с командой Нэшвилл Предаторз со счетом 4:1 (0:0, 4:1, 0:0).

"Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на выезде одержал волевую победу в противостоянии с командой "Нэшвилл Предаторз" со счетом 4:1 (0:0, 4:1, 0:0).У победителей голами Блейк Комо (25-я минута), Роопе Хинц (27), Джейми Олексяк (33) и Эндрю Кольяно (37), а у хозяев льда единожды отличился Остин Уотсон, открывший счет в игре на 22-й минуте.Российский нападающий "звезд" Александр Радулов провел на льду 14 минут 11 секунд, записал на свой счет две результативные передачи и был признан второй звездой встречи, а его партнер по команде Антон Худобин отразил 37 из 38 бросков по своим воротам и был назван третьей звездой матча."Даллас" одержал четвертую победу в последних пяти играх и с 42 очками занимает четвертое место в Западной конференции, а "Нэшвилл" в ней же расположился на 11-й строчке, имея в активе 33 очка.В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Старз" во вторник, 17 декабря, примет "Эдмонтон Ойлерз", а "Предаторз" в тот же день на выезде сыграет с "Нью-Йорк Рейнджерс"