В ходе расследования уголовного дела банды Аслана Гагиева задержана бывший прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова, подозреваемая в организации заказного убийства.

В ходе расследования уголовного дела банды Аслана Гагиева задержана бывший прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова, подозреваемая в организации заказного убийства.По данным следствия, летом 2012 года Ольга Швецова лично встретилась в Москве с руководителем преступного сообщества Асланом Гагиевым и заказала ему убийство бывшего мужа ее сестры Александра Леонова, следователя Северного следственного отдела на транспорте Московского межрегионального управления на транспорте СК. Мотивом для организации заказного убийства стали неприязненные отношения, сложившиеся на почве его развода с супругой, сестрой Ольги Швецовой. Александр Леонов был убит участниками банды Гагиева 12 сентября 2012 года, сообщает ТАСС.Как сообщалось ранее, в марте текущего года Московский окружной военный суд приступил к слушанию по существу уголовного дела в отношении двенадцати участников банды Аслана Гагиева. По данным следствия, в результате более 49 эпизодов преступной деятельности, совершенных на территории Москвы, Московской области и Северной Осетии, участниками преступного сообщества были убиты 60 человек, в том числе, сотрудники правоохранительных органов, чиновники республиканского и городского уровней, предприниматели.В июне минувшего года Аслан Гагиев был экстрадирован из Австрии и арестован, вину он не признал. По информации Следственного комитета, к настоящему времени 25 участников банды уже приговорены к длительным срокам лишения свободы, восемь членов преступного сообщества ликвидированы в результате внутренних конфликтов в банде в связи с неподчинением его руководителю. Еще девять фигурантов уголовного находятся в розыске.