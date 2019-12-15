Глава так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний Думенко заявил о юридической ликвидации церковной структуры раскольника Филарета Денисенко - Киевской Патриархии УПЦ Киевского Патриархата - и непризнанной Украинской автокефальной православной церкви. Об этом сообщил замглавы пресс-службы ПЦУ Евстратий Зоря.

Глава так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний Думенко заявил о юридической ликвидации церковной структуры раскольника Филарета Денисенко — Киевской Патриархии УПЦ Киевского Патриархата — и непризнанной Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Об этом сообщил замглавы пресс-службы ПЦУ "архиепископ Черниговский и Нежинский" Евстратий Зоря.Как сообщил Зоря в "Фейсбуке", митрополит Епифаний объявил о юридическом прекращении деятельности Киевской Патриархии УПЦ КП и Патриархии УАПЦ на заседании архиерейского Собора.Так называемая Православная церковь Украины была образована в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Новую автокефальную структуру возглавил "митрополит" Епифаний Думенко.Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась в этом участвовать. В Русской православной церкви назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.Вскоре Филарет заявил, что возглавляемая им структура отделяется от "новой церкви" Украины, напоминает РИА Новости. Также на ее собрании постановили, что томос об автокефалии ПЦУ не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. Синод ПЦУ лишил Филарета прав управления Киевской епархией, оставив в составе "епископата".В начале декабря синод ПЦУ решил создать в составе этой неканонической церковной структуры организацию в форме миссии, которую раскольник Филарет возглавит после завершения ликвидации его церковной структуры.Состоявшийся Архиерейский собор ПЦУ призвал ее почетного патриарха Филарета прекратить самоизоляцию. Также заявлено о гарантиях положения почетного патриарха Филарета и обеспечения условий его жизни и деятельности в связи с завершением процедуры ликвидации религиозной организации "Киевская патриархия УПЦ-КП". Итоговый документ собора опубликован на сайте ПЦУ.