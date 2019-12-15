Телеведущая Лариса побывала на Красной площади и насладилась тем, как преобразилась Москва к Новому году. При этом поклонники перестали узнавать внезапно помолодевшую звезду.

Телеведущая Лариса побывала на Красной площади и насладилась тем, как преобразилась Москва к Новому году. При этом поклонники перестали узнавать внезапно помолодевшую звезду.Для прогулке по городу Гузеева облачилась в светлую шубу, темные брюки, платок и угги. Звезда предпочла не краситься и дать своей коже отдохнуть.Судя по "сторис" в "Инстаграм", Гузеева побывала на ярмарке и заглянула на Красную площадь. "Я решила со своей крестной тетей погулять. Я в этой красоте, сейчас пойду на Красную площадь. Какое же счастье, господи, благословляю тебя, благословляю небо, что я живу в таком прекрасно городе, в такой прекрасной стране. Обожаю! А все недовольные, пусть едут туда, где им хорошо", – заявила знаменитость.Некоторые пользователи Сети перестали узнавать внезапно помолодевшую Ларису. "Прям девчоночка", "Вы очень хорошо выглядите, моей маме бы так похудеть", "Какая уютная шуба, какая вы классная в этой шубе", – написали юзеры.2 Дек 2018 в 7:16 PSTНапомним, ранее Лариса Гузеева призналась, что в прошлом столкнулась с серьезными проблемами. Знаменитость довела себя до ужасного состояния и оказалась практически на дне.Ведущая программы "Давай поженимся!" долго страдала от депрессии. "Я себя на это дно сама опустила. Но я такой человек. Если пить – значит до проблемы. Если жрать – то уже мне не помогало ничего", – цитирует ее "Комсомольская правда".